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الأحد، 02-04-2023 11:44 ص

نصائح لتخزين عطوركِ وجعلها تدوم لفترة أطول

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الوكيل الاخباري - لقد حصلتِ على زجاجة عطركِ المفضل أخيراً، وتريدين أن يدوم العطر لأطول فترة ممكنة، سواء كانت زجاجة عطر عتيق يصعب العثور عليه، أو من إصدار الموسم الجديد، ينبغي عليك تخزين العطور والتعامل معها بعناية حتى لا تفقد رائحتها الأصلية بسرعة.

تتحلل الزيوت والكحوليات في العطور بفعل عوامل خارجية، مثل: الرطوبة والحرارة والضوء، وفي ما يلي بعض النصائح والحيل لتخزين عطورك المفضلة بشكل يجعلها تدوم لفترة أطول.


أفضل الطرق للعناية بالعطور:

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1 . قلة الضوء:

سيؤدي الكثير من الضوء إلى تدهور العطر في وقت أقرب، ومع مرور بعض الوقت ستكون رائحته مختلفة أيضاً، لذا اختاري مكاناً مظلماً مثل خزانتكِ، وحتى لو لم تتمكني من تخصيص درج لعطوركِ، احتفظي بها في خزانة الملابس، هذه هي أهم نصيحة للعطور على الإطلاق.

2 . قلة الحرارة:

كلما خفت الحرارة، كان ذلك أفضل لعطوركِ، تأكدي من إبقاء الزجاجات بعيداً عن مصدر الحرارة. مرة أخرى تشكل خزانتكِ موقعاً مثالياً لحفظ العطور، كما يخزن بعض الناس العطور في الثلاجة، لكن إذا فعلتِ ذلك، فأبقيه بعيداً عن الأطعمة التي يمكن أن تمتص العطر، مثل: الزبدة أو الجبن.

3 . الموقع الجاف هو المفتاح:

في كثير من الأحيان، نميل إلى الاحتفاظ بزجاجات العطور على الأرفف في الحمام، للحصول على رشة سريعة، لكن الرطوبة يمكن أن تكسر العطر، إذا كان لديكِ حمام ضخم، حيث يمكنك العثور على خزانة بعيدة عن كل البخار، فلا بأس، لكن يوصى بعدم تخزين العطور في الحمام.

4 . النقل بعناية:

قدر الإمكان اشتري العطور التي تأتي بالفعل في زجاجات رذاذ محكمة الإغلاق، لكن إذا كان عليكِ نقلها، فافعلي ذلك بعناية، اختاري زجاجة زجاجية غامقة اللون، وافعلي ذلك بسرعة، لأن التعرض للهواء سيؤدي أيضاً إلى تلف العطر بمرور الوقت.

5 . تجنبي اهتزاز الزجاجة:

على الرغم من أنه أمر شائع، فإن هز زجاجة العطر سوف يفسده بشكل أسرع، لذا تعاملي مع الزجاجة بعناية.

6. تنظيف الأدوات المستخدمة:

في بعض الأحيان لا تأتي العطور في زجاجة رذاذ، وبدلاً من ذلك قد تضطرين إلى استخدام عصا أو أداة ما للحصول على العطر، في مثل هذه الحالات يمكن أن يتلوث سائل العطر، لذا احرصي على تنظيف الأداة في كل مرة تستخدمينها.

 

 

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