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الجمعة، 06-10-2023 10:13 م

تطورات الحالة الجوية بالأردن وتفاصيل الطقس حتى الاثنين

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ نهار السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليلاً تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبينت الدائرة في نشرتها المفصلة، أنه يطرأ يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

والاثنين، تنخفض درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

 




 

 


 

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