فوائد صحية منوعة لعشبة العرعر

الوكيل الإخباري - تمتلك عشبة العرعر فوائد صحية لا تعدّ ولا تحصى بما فيها قدرتها على معالجة بعض مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنها منشّطة للعديد من أجهزة الجسم الحيوية.

اضافة اعلان

تخفّف من أعراض حرقة المعدة، تساعد في تخفيف الغازات المعوية والانتفاخ، تخفّف من آلام تشنّجات الأمعاء، وتساهم في القضاء على ديدان الأمعاء .أما زيت العرعر فهو يساعد في المحافظة على وظيفة الجهاز الهضمي بشكل سليم، حيث يضمن التدفق السليم لحمض المعدة، إضافة إلى تدفق العصارة الصفراوية، مما يساعد على توازن درجة حموضة البيئة المعدية.



فوائد صحية منوّعة لعشبة العرعر:

- تستخدم لعلاج التهاب المسالك البولية.

- تساهم في علاج حصى الكلى والمثانة.

- تمتلك فعالية مضادّة للجراثيم، ولهذا تستخدم كمطهر موضعي لمعالجة الجروح.

- تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل وداء النقرس.

- تمتلك خصائص مهدئة للعضلات، ولهذا يستعمل زيتها في علاج بعض حالات التشنّج والآلام العضلية.

- تحسّن الدورة الدموية، مما يساعد في تخليص الدم من السموم والمواد الضارّة.

- تعزّز عملية التعرّق، مما يساهم في عملية تخليص الجسم من السوائل والأملاح الزائدة.

- تمتلك خصائص مدرّة للبول.

- لديها فعالية منشّطة للدماغ، مما يخفّف من أعراض الدوار والتعب والاكتئاب.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة