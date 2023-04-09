هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

الوكيل الإخباري- يعني شهر رمضان فرصةً للسّهر ليلاً بالنّسبة للعديد من الأشخاص.

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ورُغم تمتّع ليالي رمضان بأجواء ممتعة تختلف عن بقية فترات السنة، إلا أن السّهر المفرط يؤدي إلى النّعاس، وتعكّر المزاج نهارًا. وإليك 5 عادات مفيدة للتمتّع بقسط جيّد من الرّاحة أثناء رمضان.



تحديد وقت ثابت للنّوم والاستيقاظ.



تقليل التعرّض للإضاءة السّاطعة.



تهيئة غرفة النّوم بحيث تكون هادئة، ومظلمة، ومريحة.



إزالة الأجهزة الإلكترونيّة من غرفة النوم.



تجنّب الإفراط في تناول الوجبات الدّسمة، والقهوة، والمنبّهات أثناء الإفطار، وخاصَةً قبل النّوم.

سي ان ان

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